تسليم «بن غاطي إيست» نهاية سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بن غاطي للتطوير»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن أعمال الإنشاءات في مشروع «بن غاطي ايست»، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون درهم تسير بوتيرة متسارعة، مما سيمكّن الشركة من تسليم المشروع في نهاية سبتمبر 2018.

وتم إتمام الطابق السفلي والطابق الأرضي و5 طوابق سكنية في المشروع المكون من 6 طوابق، مما يؤكد سير أعمال الإنشاءات بوتيرة ستسمح بتسليم المشروع في موعد التسليم المحدد له.

ويقع مشروع «بن غاطي ايست» في قلب مجتمع واحة دبي للسيليكون، ويمتد على مساحة 153,682 قدماً مربعة. ويضم هذا المشروع 60 وحدة سكنية تتوزع ما بين 40 شقة ذات غرفة النوم الواحدة و20 شقة غرفتي النوم. ويصل مجموع عدد الوحدات السكنية التي تطورها الشركة في دبي للسيليكون إلى 1122.