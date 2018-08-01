«دبي الملاحية» تناقش تصاريح الإبحار الترفيهي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

ناقشت «سلطة مدينة دبي الملاحية» خطة الإطلاق التجريبي لـ«نظام تصاريح الإبحار المحلية للوسائل البحرية الترفيهية» مع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، وسط التأكيد على أهمية الخطوة النوعية في إرساء دعائم متينة للارتقاء بقطاع الوسائل البحرية الترفيهية وصولاً بدبي إلى مصاف أبرز الوجهات البحرية الرائدة في العالم. يتفرد النظام الجديد بكونه موجهاً لتسهيل رحلة الوصول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، استكمالاً لجهود السلطة البحرية الرامية إلى دعم مسيرة التحوّل الذكي لتوفير خدمات أسهل وأسرع وأبسط، في خطوة متقدمة على درب تعزيز المقوّمات التنافسية للتجمع البحري المحلي باعتباره إحدى بيئات العمل الأكثر جاذبية لتواجد الأعمال البحرية.

جهود متواصلة

وقال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة: «أشكر لسلطة مدينة دبي الملاحية جهودهم المتواصلة في تحقيق قطاع بحري عالمي المستوى على كافة الجوانب في إمارة دبي بما يتماشى ورؤية قيادتنا وحكومتنا الرشيدة لتحقيق المركز الأول لدبي في كافة الميادين. ويأتي «نظام تصاريح الإبحار المحلية للوسائل البحرية الترفيهية» تجسيداً عملياً لوضع أسس متينة لتنظيم آلية عمل الوسائل البحرية الترفيهية واليخوت الفاخرة في المياه الإقليمية المحلية وتسهيل الخدمات ذات العلاقة بهذا والارتقاء بها، وهو الأمر الذي يمثل خطوة متقدمة على درب وضع إجراءات فاعلة لتعزيز السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية وضمان الملاحة الآمنة وزيادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بقطاع السياحة البحرية الترفيهية في دبي».

حجر أساس

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: «يضع النظام، المزمع إطلاقه قريباً بالتعاون مع شركائنا، حجر الأساس لتعزيز خدمة المتعاملين وتوظيف الابتكارات التكنولوجية والتقنيات الذكية بالشكل الأمثل في خدمة قطاع الوسائل البحرية الترفيهية الذي يمثل رافداً حيوياً من روافد الاقتصاد الوطني. وكلنا ثقة بأن المبادرة النوعية الجديدة ستكون دفعة قوية باتجاه تحقيق غايات «خطة دبي 2021» في بناء مدينة ذكية ومتصلة ذات قدرة مستدامة على مواكبة النمو المستقبلي، بالنظر إلى ما يتمتع به من مزايا تفاعلية وخصائص متطورة وحلول ذكية».

استعدادات نهائية

شهد اللقاء استعراض الاستعدادات النهائية لإطلاق النظام الجديد، الذي يحظى بأهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتسهيل وتبسيط إجراءات التقديم والمراجعة واتخاذ القرار فيما يخص طلبات الإبحار المحلية للوسائل البحرية الترفيهية، مقدماً منصة مثالية لأتمتة الإجراءات وتقديم الطلبات عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، في دفعة قوية لمسيرة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم. وتتجه الأنظار حالياً نحو النظام المبتكر، والذي سيكون مساهماً فاعلاً في دعم «خطة تطوير السياحة البحرية الترفيهية في دبي»، والتي تعتبر نتاج التعاون المثمر بين «سلطة مدينة دبي الملاحية» وعدد من نخبة الشركاء في القطاعين العام والخاص للارتقاء بالمقوّمات التنافسية التي تمتاز بها دبي باعتبارها وجهة مثالية للسياحة البحرية الترفيهية.