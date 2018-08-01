مدير إقليمي جديد لمعرض سوق السفر العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «ريد ترافيل إكزيبشنز»، المنظمة لمعرض سوق السفر العربي السنوي، عن تعزيز فريقها الإداري بتعيين دانييل كورتيس في منصب المدير الإقليمي للمعارض في منطقة الشرق الأوسط. حيث ستكون مسؤولة عن معرض سوق السفر العربي (الملتقى) معرض آي بي تي إم آرابيا للاجتماعات والفعاليات وجميع المعارض المتخصصة بقطاع السفر في المنطقة.

وتتمتع الأسترالية دانييل كورتيس بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 15 عاماً في مجال تتنظيم المعارض، بما في ذلك الخبرة التي اكتسبتها من عملها لدى شركة ريد ترافيل اكزيبشنز. وقالت دانييل كورتيس: «تشهد الإمارات نمواً ملحوظاً قبيل انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 132,000 غرفة بحلول 2019».