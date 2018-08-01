مليارا درهم تداولات عجمان العقارية في النصف الأول

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

بلغ حجم التداولات العقارية في عجمان ملياري درهم في النصف الأول من العام الحالي، وتشير الإحصائيات إلى أن هذه التداولات تمت في 57 منطقة وبواقع 1146 صفقة عقارية، حيث تعتبر منطقة الياسمين ومنطقة التلة 2 الأعلى تداولاً بإجمالي 400 مليون درهم عن 162 تصرفاً، كما شهدت منطقتا المنامة ومصفوت طلباً عالياً على الأراضي.

استقرار

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن السوق العقاري في الإمارة يشهد إقبالاً واسعاً على الأراضي والبنايات والوحدات العقارية الجاهزة في مشاريع التملك الحر، موضحاً أن السوق العقاري في عجمان يعرف استقرارا ملحوظا بالنظر إلى عدة عوامل أهمها القوانين والتشريعات التي تحمي جميع أطراف الملكية المشتركة والمبادرات التي تبنتها حكومة عجمان لحماية حقوق المستثمرين والملاك فضلاً عن تسليم عدد من المشاريع الضخمة التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وثمن مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية الذي أطلقته الدائرة مؤخراً، حيث يعتبر الأول من نوعه عالمياً، مؤكداً أن إمارة عجمان تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لأن تكون أول مدينة في العالم تنفرد بهذا المشروع وتصنف مبانيها ومكاتبها العقارية ضمن معايير تم وضعها بالاستعانة بخبراء عالميين وصممت بعناية للارتقاء بالسوق العقاري وتعزيز الشفافية والثقة بين المتعاملين وذوي العلاقة كممارسة متميزة ومبادرة نوعية تجسد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية بعجمان يركز في المقام الأول على الالتزام بالقانون والمسؤولية المجتمعية والمظاهر الجمالية وجودة المرافق والخدمات، ونرى أن هذا المشروع له مستقبل زاهر ومتميز للقطاع العقاري في إمارة عجمان وانطلاقة قوية نحو الريادة العقارية العالمية والتميز في إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات تنافسية وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

شفافية السوق

وأشار إلى حرص الدائرة على ضمان الشفافية في السوق العقاري وتعزيز الكفاءة الحكومية لتحقيق الريادة في إسعاد المتعاملين، حيث تم إطلاق مبادرة الحاسبة العقارية التي تعد خدمة إلكترونية مجانية صممت لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي الفضاء في عجمان بطريقة مبتكرة مربوطة مباشرة بنظام التصرفات العقارية وتضمن التحديث المستمر على أسعار السوق العقاري من خلال الموقع الرسمي للدائرة أو تطبيقها الذكي.

وذكر أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري طبقت نظام جمعيات الملاك على عدد كبير من مشاريع التملك الحر منها النعيمية والراشدية والخور وهورايزون وفالكون وعجمان ون والكورنيش وجاردن سيتي ولؤلؤة عجمان وبحيرات أبراج الجنة والنعيمية B2 والخور A3 وB4، كما يجري العمل على تطبيق النظام على كافة المشاريع العقارية في الإمارة، حيث يساهم هذا النظام بشكل كبير في تحسين جودة السكن.