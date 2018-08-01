«اقتصادية رأس الخيمة» تصدر سلسلة «صدى» المعرفية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وقعت «اقتصادية رأس الخيمة» اتفاقية تعاون وتنسيق مع «سما» للنشر والإنتاج والتوزيع لإصدار سلسلة «صدى الاقتصادية»، وذلك في إطار جهود الدائرة الرامية إلى نشر المعرفة ونقلها ودعم التوجه نحو الاقتصاد المعرفي.

وقع الاتفاقية الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، وأحمد السالم المدير العام لسما للنشر والإنتاج والتوزيع، وتنص الاتفاقية على تولي سما طباعةَ سلسلة «صدى الاقتصادية» ونشرها وتوزيعها، والتنسيق لعقد أنشطة ثقافية ومعرفية مشتركة.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن النقبي أن اقتصادية رأس الخيمة تفخر بمسيرتها وتستشعر واجبها تجاه المجتمع بنقل خبراتها وتجاربها، ومشاركة الدروس التي تعلمتها أسرتها على مدار السنوات الماضية، ولذا فإن سلسلة صدى الاقتصادية تعد مبادرة غير مسبوقة من جهة حكومية لتقديم خلاصة هذه التجارب والدروس عن طريق موظفيها، بدءاً بالإدارة العليا وانتهاء بموظفيها في مختلف التخصصات والأقسام، في كتب صادرة في قالب يجمع المقالة الإدارية بالسرد القصصي الممتع.

من جانبها، قالت أمل إسماعيل، أخصائي معرفة والمسؤول عن مبادرة «رأس الخيمة تقرأ»، إن سلسلة «صدى الاقتصادية» هي مجموعة إصدارات تندرج تحت مبادرة رأس الخيمة، وتهدف إلى نشر خبرات وتجارب فئات مختلفة من موظفي الدائرة.

وأضافت: «يتناول الإصدار الأول تجارب الفئة القيادية من الدائرة ونصائحها لكل جديد في عالم الإدارة، والثاني تجربة العمل في مجال الرقابة وحماية المستهلك، وأبرز المواقف والمشاهد العملية التي يمر بها العاملون في هذا المجال، والثالث إدارة المعرفة بأسلوب مبسط للأفراد والمؤسسات».