«اقتصادية عجمان» ترفع عدد مراكز الخدمة إلى 7

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعهيد خدمات الدائرة مع كل من «مركز معاملات لخدمات رجال الأعمال والمعلومات التجارية» و«مركز الهاجس لخدمات رجال الأعمال»، لتقديم بعض خدمات التراخيص والتصاريح الاقتصادية من خلال رابط إلكتروني بين الدائرة وكل من مركزي الخدمات «معاملات» و«الهاجس»، بالإضافة إلى مراكز الخدمة لدى تعجيل وتسهيل، ليصبح القطاع الخاص يعمل بعدد 4 مراكز خدمة إلى جانب المراكز التابعة للدائرة مباشرة في مركز إسعاد المتعاملين بالحميدية ومركز سند بمنطقة مصفوت وفرع دائرة التنمية الاقتصادية بمقر دائرة البلدية والتخطيط بمنطقة المنامة، ليصل الإجمالي إلى 7 مراكز.

وقال عبد الله بن ناصر النعيمي، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة في الدائرة: «تعكس الاتفاقيتان حرص دائرة التنمية الاقتصادية على توثيق التعاون مع القطاع الخاص وتأصيل الشراكة الاستراتيجية معه، بهدف العمل على تبسيط الإجراءات والعمل على تقديم الخدمة كاملة تحت سقف واحد من أجل التطور لضمان الفرصة التنافسية من خلال زيادة عدد المراكز التي تقدم خدمات الدائرة، تلبية لاحتياجات المتعاملين وتطلعات المستثمرين في الإمارة.

ورأت الدائرة إشراك القطاع الخاص في توفير عدد من خدمات التراخيص والتصاريح الاقتصادية إلكترونياً بمراكزه المنتشرة في الإمارة إيماناً منا بأهمية ضمان الخدمة المتميزة للمتعاملين وتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة حتى أصبح عدد مراكز القطاع الخاص التي تقدم الخدمة أربعة مراكز.