«أدنوك» تؤجر وحدة تخزين عائمة

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها ستؤجر وحدة التخزين العائمة التابعة لها في مجمع «الرويس» بأبوظبي من الباطن ذلك أنها ليست بحاجة إليها طوال الفترة المتبقية من العام الجاري حسبما نشرت «بلومبيرغ» نقلاً عن متحدث رسمي في الشركة.

وقال المتحدث: «تعد «أدنوك» مؤسسة سريعة التطور وتُدَار بعقلية تجارية. ونتيجة للمكاسب التي حققناها من تطبيق الكفاءة في إدارة عملياتنا، فقد رأينا عدم احتياجنا إلى وحدة التخزين العائمة في «الرويس» طوال الفترة المتبقية من 2018».

وأفاد بأن «أدنوك» ستراجع متطلباتها بشأن العام المقبل 2019 في حينه.