أبوظبي تستقطب 2.4 مليون نزيل في النصف الأول بنمو 5%

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح-Ⅶ أبوظبي - البيان

استقطبت أبوظبي نحو 2.4 مليون نزيل فندقي في النصف الأول من العام الجاري بنمو 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يؤكد المضي نحو تجاوز عدد النزلاء القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 5 ملايين نزيل فندقي، وفق بيانات دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي.

وأعلنت الدائرة في مؤتمر صحافي أمس، أن أبوظبي سجلت نمواً قدره 6% في عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتنجح بذلك في استقطاب 339,592 نزيلاً، بزيادة 19 ألف نزيل عن شهر يونيو 2017، مدعوما بالارتفاع الكبير في عدد الزوار من السعودية والولايات المتحدة.

وبحسب البيانات، وصلت الإيرادات الكلية في النصف الأول لنحو 162 فندقاً في الإمارة توفر 31.54 غرفة، إلى 2.65 مليار درهم وبلغ متوسط سعر الغرفة نحو 342 درهماً، ووصل عدد الفنادق في الإمارة إلى 162 فندقاً توفر نحو 31.54 ألف غرفة، وارتفعت نسبة الإشعال إلى 71% في النصف الأول من 2018 بزيادة 2% مقارنة بنحو 70% في الفترة المقابلة من 2017.

أداء قوي

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، إن الإحصاءات تعكس الأداء القوي والمستقر لقطاع السياحة منذ مطلع العام الجاري، وتؤكد أن استراتيجيات الدائرة وجهودها ومبادراتها المستمرة تحقق ثماراً إيجابية ملموسة، مشيراً إلى أن نتائج شهر يونيو اعتمدت على الفعاليات والبرامج التي أقيمت في الإمارة خلال شهر رمضان وعيد الفطر إلى جانب عروض «موسم صيف أبوظبي» التي بدأت يوم 21 يونيو.

وأوضح أن أبوظبي شهدت نمواً تجاوز 5% في النصف الأول، وهو ما يعني أننا نسير بثبات نحو تسجيل نتائج سنوية قياسية، وسنواصل التركيز على أسواقنا الرئيسية خلال النصف الثاني من العام الذي يتميز بمجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك «سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي» و«فن أبوظبي». وتابع: حظيّت خريطة المنتجات والمعالم السياحية في العاصمة الإماراتية بزخم إضافي بافتتاح المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس. ونثق أن هذه المقومات ستدعم أداءنا السياحي في نهاية العام الجاري.

وجهات جديدة

وقال سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بدائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، إن الدائرة تعمل حالياً على تنويع القطاع السياحي في الإمارة عبر إضافة المزيد من الوجهات بهدف زيادة أعداد الزوار وتحسين تجربة السياح وزيادة معدل إقامتهم. وأضاف الظاهري خلال لقاء مع الصحفيين أمس، إن الأرقام الإيجابية والنجاح المتميز الذي شهدته مؤشرات النمو في عدد نزلاء المنشآت الفندقية لمنطقتي الظفرة والعين ومدينة أبوظبي تؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح للترويج لإمارة أبوظبي كوجهة سياحية مفضلة لدى جميع الزوار.

وأشار إلى أن النصف الثاني من العام يعتبر الموسم السياحي التقليدي في أبوظبي الذي يشهد زيادة مطردة في عدد الزوار بالتزامن مع احتضان مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية مثل «مهرجان أبوظبي للمأكولات» وفن أبوظبي وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

وأوضح الظاهري أن الدائرة ستركز جهودها على جميع الأسواق الرئيسية المستهدفة خلال النصف الثاني من العام، بهدف المحافظة على استمرار ارتفاع أعداد الزوار، مع السعي إلى استقبال المزيد من الزوار والنزلاء بالتزامن في ظل التطور المستمر في المنتجات والمعالم السياحية والترفيهية في جميع أرجاء الإمارة إلى جانب الفعاليات والبرامج التي سنستضيفها.

فعاليات ومعارض

ولفت إلى أن الدائرة تستهدف في الفترة القادمة مجموعة من الفعاليات السياحية والمعارض الضخمة حيث من المقرر أن يعقد في سبتمبر القادم معرض «سي بي أتش أي» العالمي للأدوية بينما سيعقد في نوفمبر مؤتمر جمعية القانون الدولي، وفى ديسمبر سيكون هناك جولة «تي إي زي» العالمية لأعياد الميلاد ومؤتمر التواصي العالمي لشركة «إي إي إي إي».

وأوضح أن العام القادم سيشهد عدة فعاليات ضخمة منها اجتماع لأفضل شركات تنظيم الرحلات العربية للمغامرات في فبراير والأولمبياد الخاص للألعاب العالمية الصيفية في مارس ومؤتمر الجمعية الدولية لأوراق الأطفال ـ آسيا في مايو ومؤتمر الطاقة العالمي والمؤتمر العالمي التاسع والأربعون للصيدلة والعلوم الصيدلانية في سبتمبر والمؤتمر العالمي للطرق والمؤشر العالمي للبكالوريا الدولية لمنطقة شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط في أكتوبر.

وبحسب بيانات دائرة السياحة، شكل الزوار السعوديون والأميركيون ركيزة أساسية للزيادة في عدد النزلاء خلال شهر يونيو الذي تزامن مع شهر رمضان، حيث ارتفع عدد النزلاء السعوديين بنسبة 57%، والنزلاء الأميركيين بنسبة 27% مقارنة بشهر يونيو 2017. وامتدت توجهات النمو إلى الأسواق السياحية الرئيسية، وفي مقدمتها الهند التي ازداد عدد النزلاء من مواطنيها بنسبة 3,7% خلال شهر يونيو ليتجاوز 29,900 نزيل، وبنسبة 19% خلال النصف الأول من 2018. كما ارتفع عدد النزلاء من المملكة المتحدة بنسبة 14,5% خلال شهر يونيو، و12,9% خلال النصف الأول 2018. وحققت المناطق الثلاث في الإمارة نمواً في عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال يونيو، والذي بلغت نسبته 5,6% في أبوظبي و7,6% في منطقة العين، و15,3% في منطقة الظفرة.

ترويج التجارب الإماراتية

تتعاون دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«إير بي إن بي»، المنصة الإلكترونية العالمية لخدمات الضيافة، في مبادرة جديدة للترويج لبرامج الجولات السياحية والثقافية في أبوظبي «تجارب إماراتية». وتوفر «تجارب إماراتية»، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، باقة مختارة من 20 جولة ورحلة يصممها ويقودها مواطنون يقدمون ثراء وعراقة الثقافة والتراث والتاريخ الإماراتي.

وأدرجت «إير بي إن بي» هذه الجولات ضمن قائمتها «تجارب» التي تعرض رحلات وأنشطة من تصميم وتقديم مضيفين محليين في مختلف أنحاء العالم. وتضمن هذه المبادرة المشتركة توفير جميع الجولات الـ20 من «تجارب إماراتية» للمرة الأولى عبر منصة «إير بي إن بي» التي تحظى بشعبية وانتشار عالمي.

وتوفر «تجارب إماراتية» حالياً 20 جولة ورحلة منها «تجربة زوار بيت العود» و«تجربة مميزة مع السيدات الإماراتيات» و«تجربة البيت الإماراتي» و«التقط الصور للذكرى»، وهي جولة تصوير مدتها أربع ساعات، و«رحلات سفاري في الصحراء» و«جولة زايد»، التي تأخذ الزائر إلى مواقع تاريخية في مدينة العين شهدت مواقف خالدة في مسيرة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويمكن أيضاً الاستمتاع بتجارب «استكشاف وتسوق» وتسوق البضائع التقليدية في أبوظبي و«جولة حرفة صناعة الصنادل التقليدية»، وهي جولة برفقة مرشد مواطن في مصنع الدانة للأحذية، و«أشهر المأكولات التقليدية في أبوظبي» و«استكشف منطقة العين: مصنع التمور والسوق التقليدي».

كما تتضمن هذه التجارب «الحرف اليدوية الإماراتية التقليدية» و«جولة تجربة تناول الطعام» و«تجربة السجاد والقطع العتيقة» و«رحلة اللؤلؤ».