ورشة لتعزيز الاستثمار بمجال الأمن الإلكتروني في دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظّم مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ورشة عمل ضمن سلسلة لقاءاتهما مع القطاع الخاص كجزء من «برنامج التعريف بفرص الاستثمار بمجال الأمن الإلكتروني» الذي أطلقاه خلال العام الحالي.

وركزت ورشة العمل على إطلاع المشاركين على آلية الحصول على التراخيص في مجالات الأعمال المتعلقة بالأمن الإلكتروني والأنشطة الجديدة المتاحة في هذا المجال.

وقال عامر شرف مدير إدارة التعاون ودعم الامتثال بمركز دبي للأمن الإلكتروني: تُسهم هذه الفعاليات في المساعدة على التزام الشركات التي تقدم خدمات استشارية بالأمن الإلكتروني بعدد من المتطلبات والشهادات المعتمدة لدينا، وذلك سعياً لرفع جودة الخدمة ورفع مستوى الأمن الإلكتروني لدبي بشكل مستدام.