«جي إيه سي» تنضم إلى المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي، أمس، انضمام شركة «جي إيه سي أبوظبي»، شركة الخدمات اللوجستية العالمية، إلى مرافقها لخدمات الشحن بالمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتتميز «جي إيه سي أبوظبي» بخدماتها عالية المستوى وتسعى من خلال انضمامها للمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي إلى تعزيز مستوى تجربة عملائها، ونقل البضائع إلى أي مناطق حرّة أخرى في الدولة دون الحاجة إلى دفع رسوم جمركية.

وأوضحت مطارات أبوظبي، أن المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي توفر عدداً من المزايا، تشمل إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وإعفاءات بنسبة ٪100 من الضريبة للشركات والأفراد. كما تعفى الشركات المسجلة في المنطقة الحرّة من دفع أي رسوم استيراد أو تصدير، ولا تفرض أي قيود على إعادة رأس المال، بالإضافة إلى خدمات تسجيل وترخيص سريعة وبسيطة. كما أن الشركات العاملة من المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي لها صلاحية امتلاك رخصتين، مما يسمح لهم تشغيل عملياتها خارج نطاق المنطقة الحرة. ودفعت هذه المزايا العديد من الشركات في القطاع اللوجستي من تشغيل عملياتها في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، مما أسهم في ارتفاع عددها بنسبة 50% هذا العام بالمقارنة مع 2017. وارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة بالمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي إلى 224 شركة من 41 دولة، ما يعكس مكانتها المتميزة كوجهة رئيسية للشركات العالمية.

وقال عادل الطاهري المدير العام بالإنابة للمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي: «رسخت المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي مكانتها كمركز رئيسي للأنشطة الاقتصادية المتنوعة بإمارة أبوظبي، وذلك لما تقدمه من خدمات ومرافق استثنائية للشركات بالقطاع اللوجستي، والعديد من القطاعات الحيوية الأخرى التي تعزز الحركة التجارية بين الأسواق العالمية. ونتطلع إلى العمل مع شركة «جي إيه سي» من خلال انضمامها للمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، حيث ستدعم تلك الخطوة جهود الشركة نحو تعزيز خدماتها».

والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي إحدى الشركات التابعة لمطارات أبوظبي، الجهة المالكة والمشغلة لمطار أبوظبي الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص ومطار العين الدولي. وتوفر المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي حلولاً متميزة للشركات والمكاتب المجهزة بالكامل، وحظائر الطائرات ومساحات خاصة لوجهات البيع بالتجزئة ووحدات تخزين تناسب مجموعة متنوعة من القطاعات التجارية. وتعد المنطقة الأكبر من ناحية العمليات التشغيلية، وتوفر مرافق عالمية المستوى وبنية تحتية متميزة عبر 5 قطاعات تجارية تمتد على مساحة 10.6 كيلومترات مربعة، وتتضمن المنطقة اللوجستية، بيزنس بارك T3، وقرية الوجهة الجنوبية، ومنطقة الفلاح، ومدينة المطار.