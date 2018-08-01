12 شركة سعودية تطلق عقوداً مستقبلية في «ناسداك دبي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت «ناسداك دبي» أسماء 12 شركة سعودية ستطلق عقوداً مستقبلية على أسهمها خلال سبتمبر الجاري. وتضم الشركات السعودية الـ 12 نخبةً من أكبر الشركات في المنطقة، والتي يتركز نشاطها في قطاعات تشمل العقارات والبتروكيماويات والخدمات المصرفية والنقل ويبلغ مجموع القيمة السوقية لها 859 مليار ريال (229 مليار دولار) ما يمثل 43% من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية (تداول).

وتشمل الشركات (سابك) ؛ مصرف الراجحي؛ ومصرف الإنماء و«المراعي» و«دار الأركان للتطوير العقاري» واتحاد اتصالات ورابغ للتكرير والبتروكيماويات والتعدين العربية السعودية والإسمنت السعودية والسعودية للكهرباء وكيان السعودية للبتروكيماويات ومجموعة الطيار للسفر.وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ «ناسداك دبي»: «نقدم للمستثمرين منتجات جديدة توفر مدخلاً فريداً لأسواق المال في المنطقة والتي تدعم قدرتهم على القيام بدور نشط وفعال، حيث يعكس إطلاق هذه المنتجات على زيادة فرص التكامل والترابط بين الأسواق المالية في المنطقة».