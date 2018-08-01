«مواصفات» تبحث آليات التوعية بقانون الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

بحث عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مع وفد من مجموعة تجار المجوهرات برئاسة توحيد عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سبل التعاون بين المجموعة في دعم تجارة الذهب ولتنسيق تطبيق القانون الاتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيــمة والمعادن الثمينة ودمغها.

وتطرق الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة في دبي إلى آليات التعاون بين الجانبين بشأن متطلبات القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية الصادرة عنه كما تطرق النقاش إلى جهود الهيئة في مجال التحقق من دقة الموازين المستخدمة في محلات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.

وأوضح عبد الله المعيني، مدير عام «مواصفات» أن المــناقشة تطرقت إلى متطــلبات اللائحة الفنية للموازين من حيث حدود الأخطاء المسموح بها والتحقق الدوري من جودة ودقة الموازين المستخدمة والممارسات التجارية الصحيحة التي تضمن حقوق البائع والمستهلك وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

دقة

وأشار إلى أن أسواق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في الإمارات تعد من أبرز الأسواق إقليمياً في دقة قراءات الموازين وتتسم أسواقنا بمصداقية عالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تطرق النقاش إلى متطلبات وضوابط وجود الموازين في المحلات وبطاقات بيان المنتج على المجوهرات ودعم العملية التصديرية لهذه المنتجات وإجراءات حماية المستهلك في ما يتعلق بالأوزان وغيرهـــا من الموضوعات ذات العلاقة.

حضر اللقاء بمقر الهيئة في دبي المهندسة أمينة زينل مديرة إدارة المقاييس في الهيئة والدكتور يوسف السعدي مدير إدارة التشريعات الفنية في الهيئة.

تعاون

تطرق الاجتماع بين «مواصفات» ومجموعة الذهب والمجوهرات إلى توعية التجار والمستهلكين بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة بمتطلبات القانون ما يضمن بيئة تجارية مبنية على علاقة تكاملية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية بالصورة التي تعزز مركز الدولة العالمي لتجارة المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.