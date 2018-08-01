«دبي للطاقة» تسجّل رقماً قياسياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للطاقة عن تسجيل رقم قياسي جديد في حجم الخيارات المفتوحة (Open Interest) للعقد الآجل لخام عمان بلغ 71.586 عقداً، وذلك خلال تعاملات أمس.

ويتخطى الرقم الجديد في حجم الخيارات المفتوحة، والذي يعادل حوالي 71.5 مليون برميل من النفط الخام، الرقم القياسي السابق الذي كان قد سجل 31 مايو 2018، وبلغ 69.183 عقداً.

ويسلط الرقم القياسي الجديد الضوء على حجم الثقة التي اكتسبتها بورصة دبي للطاقة في أوساط المتداولين من أنحاء العالم، فضلاً عن كفاءة عمليات تداول النفط الخام من شراء وتحوط من خلال نافذة التداول الأكثر نشاطاً في أسواق السلع في المنطقة.