14 % نمو التوظيف عبر الإنترنت في الإمارات خلال النصف الأول

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

سجلت الإمارات 14 % نمواً في التوظيف عبر الإنترنت خلال النصف الأول 2018، وذلك استناداً لمؤشر مونستر للتوظيف. يأتي ذلك في ضوء المبادرات الحكومية الأخيرة التي تهدف لتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية. وقال أبهيجيت موخيرجي، الرئيس التنفيذي لمونستر آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: جاءت نتائج مؤشر مونستر انعكاساً لقوة أداء السوق الإماراتي في النصف الأول من العام وفي ظل إطلاق عدد من المبادرات الحكومية الرئيسية. وتهدف الأجندة الوطنية إلى تنويع مصادر اقتصاد البلاد والارتقاء بمركز الإمارات كوجهة مفضلة للأعمال والتجارة العالمية. ونشهد نتيجة لذلك ازدياد في الطلب على المواهب الماهرة في مختلف القطاعات، سواء من المغتربين أو المواهب المحلية في القطاع الخاص، حيث تحتضن الشركات جهود التوطين والسعي لمواكبة معدل تقدم الدولة.

مهن

سجلت المهن في مجال البرمجيات والأدوات البرمجية والاتصالات ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 14% في النصف الأول من عام 2018، مما يدل على تزايد الطلب على وظائف هذه القطاعات. وأضاف موخيرجي: ليس من المفاجئ أن نرى مجال الاتصالات في مقدمة المجالات المتطورة خلال التحول الحاصل في الإمارات مؤخراً. وتعد التكنولوجيا جزءاً أساسياً من رؤية 2021. وتواصل المبادرات الذكية التي أطلقتها الإمارات بدفع عجلة التوظيف في هذا القطاع، ومنها برنامج مؤسسة دبي للمستقبل «مليون مبرمج عربي»، الذي يساعد الشباب العربي على اكتساب المهارات اللازمة لوظائف قطاع تكنولوجيا المعلومات.

سلع استهلاكية

وتشمل الصناعات الأخرى المساهمة في النمو خلال النصف الأول السلع الاستهلاكية- بما فيها السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأغذية المعلبة، والأدوات المنزلية، والملابس، والمنسوجات، والجلود، والأحجار الكريمة والمجوهرات، بالإضافة إلى الإنتاج والتصنيع والخدمات المالية للمؤسسات، والتي حققت زيادة قدرها 14% و12% و9% على التوالي.

وطبقاً لمؤشر مونستر للتوظيف، بلغ النمو في البحرين خلال النصف الأول من العام نحو 16%، فيما كانت نسبة النمو في مصر حوالي 6%.