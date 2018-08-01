442 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 442 مليون درهم. وتم تسجيل 120 مبايعة بقيمة 263 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 114 مليون درهم و108 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 149 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 5 التي تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 67 مليون درهم. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 179 مليون درهم منها 26 رهن أراضٍ بقيمة 133 مليون درهم، و37 رهن فلل وشقق بقيمة 46 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 74 مليون درهم ورهن بمنطقة مرسى دبي بقيمة 12 مليون درهم.