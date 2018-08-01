«مبادلة» تبيع حصة بـ 1.7 مليار درهم في«إيه إم دي»

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

باعت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» 22 مليون سهم من إجمالي أسهمها في أدفانسيد مايكرو ديفايسيز «إيه إم دي» الأميركية أي ما يعادل 39% من أسهمها في الشركة التي يقع مقرها في ولاية «كاليفورنيا»، حسبما نشرت «بلومبيرغ» التي ذكرت أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم بلغت 472.2 مليون دولار (١٫٧ مليار درهم)، وأن عملية البيع تمت عبر بنك «كريدي سويس». وأضافت «بلومبيرغ» إن قيمة أسهم «إيه إم دي» قد انخفضت في تداولات ما قبل الجلسات الرسمية في «وول ستريت» بنحو 0.21%.