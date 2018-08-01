عروض صيف الشارقة تنطلق اليوم

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

تنطلق اليوم فعاليات «عروض صيف الشارقة 2018»، الحدث التجاري والسياحي الأكبر من نوعه الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً، ويزخر بباقة متنوعة من الفعاليات الترويجية والكرنفالات المميزة التي تستهدف سكان وزوار الإمارة طوال موسم الصيف.

تشارك في العروض، التي تستمر حتى 16 سبتمبر المقبل، عشرات مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية التي بادرت إلى التسجيل في عروض الصيف لدى غرفة الشارقة وإطلاق أقوى عروضها الترويجية على أفخر العلامات التجارية العالمية ومختلف أنواع البضائع الاستهلاكية مقارنة بمواسم التسوق الأخرى التي تشهدها الشارقة على مدار العام.

وتحفل «عروض صيف الشارقة 2018» التي تقام تحت مظلة «مهرجان صيف الشارقة» الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للعام الثاني على التوالي، بالمفاجآت السارة والحسومات الكبرى.

وقال محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، إن عروض صيف الشارقة هي واحدة من الأحداث السنوية الرئيسية على أجندة فعاليات الغرفة التي تندرج في إطار مهامها المحورية الرامية إلى المشاركة بشكل فعّال في تنظيم وتطوير وتنويع اقتصاد الشارقة.