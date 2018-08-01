«كريبتو لابز» تطلق مسابقة عالمية لابتكارات تكنولوجيا التعليم

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أطلقت «كريبتو لابز»، حاضنة الأعمال المتكاملة ومركز تسريع الأعمال للشركات الناشئة، أحدث مسابقتها لاختيار أفضل ابتكارات تكنولوجيا التعليم 2018، والتي تهدف إلى توسيع أفق الابتكار في تكنولوجيا التعليم.

وتعد هذه المسابقة ترسيخاً لهوية «كريبتو لابز» كمقر لأصحاب الابتكارات من حول العالم، وكنظام دعم متكامل يقدم الإرشاد ويعمل على استقطاب الشباب من ذوي الأفكار الخلاقة لعرض مشاريعهم على منصة عالمية، والحصول على الدعم اللازم في المراحل الأولى.

ومن المقرر أن تفتح المسابقة أبوابها أمام المتقدمين في 15 أغسطس.

وتسعى «كريبتو لابز» من خلال المسابقة إلى تسليط الضوء على دور التكنولوجيا في مجال التعليم مع التركيز على الاستفادة من المزايا التكنولوجية الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في التأثير على نحو إيجابي في النظم التعليمية الحالية.

وتندرج تحت فئات المسابقة التي أطلقتها كريبتو لابز 6 فئات هي «المناهج الدراسية»، و«التعلم عن بعد»، و«البيانات»، و«التعلم مدى الحياة»، و«المكملات التعليمية»، و«تحليلات السلوك».

وستتلقى الشركة أو المشروع الناشئ الفائز تمويلاً يصل إلى 150 ألف دولار، إضافة إلى تمويل بقيمة 20 ألف دولار سيتم منحه للفائز في كل فئة من الفئات الست المذكورة، أي بإجمالي تمويل يصل إلى 270 ألف دولار.