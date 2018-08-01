قضية شيك جديدة لـمؤسس «أبراج»

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

يواجه عارف نقفي مؤسس «أبراج كابيتال» قضية شيك دون رصيد ثانية من حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس في «أبراج» لسداد مستحقات 217 مليون دولار. وقال الدكتور حبيب الملا، محامي نقفي، إنه تم رفع قضية جديدة ضد موكله على أساس الشيك الثاني من سلسلة شيكات القرض الثلاث التي كتبها لــ«جعفر». وأوضح أن هناك 3 شيكات الأول تم انقضاء الدعوى بعد تنازل المدعي، والثاني موضوع القضية الحالية ومن المقرر أن تعقد محكمة الشارقة الجزائية الأولى جلسة 14 أغسطس الجاري.

وتنتظر شركتا «ديلويت» و«برايس وتر هاووس كوبرز»، وهما المصفيان المؤقتان المعينان من جانب المحكمة لـ«أبراج» تلقي المزيد من العروض لشراء حق إدارة صناديق في المجموعة، بعد أن رفض المستثمرون عروض قُدمت مؤخراً.