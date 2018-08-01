«الشارقة للنشر» تطلق للمرة الأولى الرخصة المزدوجة للشركات

المصدر: Ⅶالشارقة- البيان

وقّعت مدينة الشارقة للنشر، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أول منطقة حرة للنشر والطباعة في العالم، اتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لإطلاق الرخصة المزدوجة للشركات والمستثمرين في مدينة الشارقة للنشر للمرة الأولى على مستوى الإمارة، وتعتبر هذه الرخصة إضافة نوعية جديدة للمزايا الاستثمارية التي تقدمها المدينة.

وتتيح الرخصة المزدوجة التي تحصل الشركة بموجبها على موافقتين إحداهما صادرة عن إدارة المنطقة الحرة والأخرى صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعرضها المنطقة الحرة ومزاولة أعمالها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: تسمح الرخصة المزدوجة الجديدة لشركات «الشارقة للنشر» بالاستفادة بالكاملة من مزايا وجودها ضمن منطقة حرة، حيث إمكانية تملك الشركات بنسبة 100% من قبل المستثمرين الأجانب، والحصول على إعفاءات ضريبية.

وسيتم في الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من آلية العمل والإجراءات الخاصة باستخراج هذه الرخصة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، واطلاع الشركات والمستثمرين في المدينة بكافة الخطوات والقوانين لضمان سير أعمالهم وتجارتهم في الإمارات.