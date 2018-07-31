55.3 % نمو سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

توقع تقرير صادر أخيراً عن موقع «ريسيرش أند ماركتس. كوم» الشبكي الأيرلندي المعني بإجراء الدراسات والأبحاث المتنوعة أن تسجل سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات معدل نمو إجمالي مركب يبلغ 55.3% خلال الفترة من 2018 حتى 2024.

وذكر التقرير أنه بعد الإعلان عن «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد» في 2016، شهدت هذه السوق في دبي وفي دولة الإمارات بصفة عامة نمواً قوياً. وعلاوة على ذلك، فإن هذا النمو يلقى تعزيزاً إضافياً بفعل الأجندة التي تتبناها حكومة الإمارات، التي تهدف إلى أن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأضاف التقرير أن قطاع المعمار هو القطاع الأعلى توليداً للدخل لسوق الطباعة ثلاثية الأبعاد في الدولة، وسيشهد هذا القطاع مشروعات جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة بقيمة إجمالية تتجاوز 160 مليار دولار.