«مبادلة» تدرس بيع «هاكاسان غروب»

المصدر: نيويورك - د ب أ

كشفت مصادر أن شركة استثمار مملوكة لمجموعة «مبادلة» تجري محادثات لبيع مجموعة «هاكاسان غروب»، التي تدير سلسلة مطاعم كانتونيه الفاخرة ومقاهي «ياواتشا»، وغيرهما. ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر أن مجموعة «باشا غروب» الإسبانية و«سيرتاريس» للاستثمار تهتمان بالصفقة.

يُذكر أن مجموعة «هاكاسان جروب» تدير المطاعم والمقاهي الفاخرة في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتضم قائمة المطاعم التي تديرها المجموعة 11 موقعاً شهيراً في مختلف أنحاء العالم.

كما أن شركة «آليانس إنترناشيونال إنفستمنت»، التابعة لصندوق الاستثمار السيادي التابع لإمارة أبوظبي، هي التي تمتلك مجموعة «هاكاسان غروب». وبحسب المصادر، فإن المحادثات بشأن بيع المجموعة مازالت جارية وقد لا يتم التوصل إلى قرار نهائي بالبيع.