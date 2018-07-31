90 % إشغال الشقق السكنية في «بلووم مارينا»

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أعلنت شركة «بلووم العقارية» أمس، وصول نسبة الإشغال في مشروع «بلووم مارينا» وهو مشروع سكني يطل على الواجهة البحرية في منطقة مرسى البطين في أبوظبي إلى 90%. ويضم المشروع 225 شقة. وتشهد محفظة «بلووم» من المشاريع المطروحة للاستئجار كمشروع «بلووم مارينا» إقبالاً كبيراً من المستأجرين خلال الفترة الماضية.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة: يوفر المشروع للمقيمين سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من مرافق الصحة والترفيه والمطاعم ومتاجر التجزئة، حيث سيضم مطاعم تحمل 14 علامة تجارية شهيرة. ويحتضن المشروع أيضاً أول فندق يحمل العلامة التجارية «أديشن» في الشرق الأوسط. ومن المقرر افتتاح الفندق الذي سيضم 200 غرفة فندقية و57 شقة فندقية قبل نهاية العام .