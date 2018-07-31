المصدر: Ⅶدبي - البيان

خلصت نتائج استبيان أجراه موقع «بيت.كوم» بالتعاون مع يوجوف، بعنوان «الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن الهندسة والتسويق الأكثر جذباً للخريجين في الإمارات. وقال غالبية المستطلعة آراؤهم (80٪) من الخريجين الجدد، إن شهادتهم الجامعية قامت بتأهيلهم للحصول على عمل في قطاعهم المفضل.

وأظهر الاستبيان، أن 7 من كل 10 (69٪) استخدموا أو يخططون لاستخدام مواقع التوظيف الرائدة على الإنترنت للبحث عن وظائف، يليهم 49٪ ممن يخططون لإرسال سيرهم الذاتية مباشرة للشركات المستهدفة، و49٪ الذين سيستعينون بشبكة معارفهم وأصدقائهم. ومن المثير للانتباه، برزت طبيعة العمل والشغف تجاهه كأهم عامل يأخذه الخريجون في عين الاعتبار عند اختيارهم لوظيفة، وذلك ينطبق على جميع البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتبر قطاعات الهندسة والتصميم (28٪)، والإعلان والتسويق والعلاقات العامة (25٪)، واستشارات الأعمال (21٪)، أكثر القطاعات جذباً للخريجين الجدد في الإمارات، يليها قطاع البنوك والتمويل (17٪)، وتكنولوجيا المعلومات (12٪). أما بالنسبة لأكثر القطاعات توظيفاً للخريجين، فقد شملت: قطاع الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (بنسبة 28٪)، والبنوك والتمويل (17٪)، يليها قطاع العقارات والإنشاءات وتطوير العقارات (15٪).

ويعتقد 57٪ من المجيبين، أن السبب الرئيسي وراء سعي القطاعات لتوظيف الخريجين الجدد أكثر من غيرهم هو الرواتب المنخفضة التي يطلبونها، في حين يعتقد 37٪، أن التزامهم بتعليمات العمل هو السبب الذي يدفع هذه القطاعات لتوظيفهم.

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في «بيت.كوم»: «تتزايد شدة المنافسة في وقتنا الحاضر على الوظائف وبخاصة على المناصب المبتدئة نتيجة لارتفاع نسبة الشباب في المنطقة. فكي يتمكّن الخريجون الجدد من التميّز وإيجاد الوظيفة التي يبحثون عنها، ينبغي عليهم التركيز على تعزيز مهاراتهم الشخصية لاسيما مهاراتهم القيادية، وذلك من خلال البحث عن فرص تدريب والتسجيل في الدورات التدريبية». وأضاف: «يتمثل هدفنا في بيت.كوم بتزويد الخريجين الجدد بالأدوات اللازمة لمساعدتهم على النجاح في سوق العمل المتطور باستمرار».