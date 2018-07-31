اقتصادية دبي تصدر أول رخصة باللغة الصينية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أصدرت اقتصادية دبي أول ترخيص تجاري باللغتين العربية والصينية لأحد المستثمرين من جمهورية الصين الشعبية، وذلك تزامناً مع التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية لتحقيق أهداف متعددة نوعية ذات قيمة مضافة للبلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأكدت اقتصادية دبي أن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لمساعي حكومة إمارة دبي في توفير أرقى الخدمات للمستثمرين الصينيين من أصحاب الرخص والراغبين بتفعيل استثماراتهم في الإمارة، وتشجيعاً لبقية المستثمرين من كافة أنحاء العالم لمزاولة النشاط الاقتصادي في دبي، إلى جانب الحرص على توفير مناخ مثالي يرفع ثقة المستثمر ويحقق مبدأ استدامة الشركات ونمو عائداتها في السوق المحلي والعالمي.

وقالت الدائرة - في بيان لها - أنها تتعهد بأن تكون سباقة في المساهمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لإمارة دبي وعلى مختلف مستوياتها ونيل رضا المستثمرين وجمهور المتعاملين في الدولة وخارجها وهذا هو دأب حكومتها الرشيدة التي تريد إسعاد مواطنيها والمقيمين على أرضها ومرتاديها من مختلف دول العالم.

وأعرب صاحب الرخصة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة عن سعادته بهذه الخدمة المتميزة وأن إصدار رخصة باللغة الصينية يوفر عليه وعلى العديد من المتعاملين من الصينيين سهولة فهم محتوى الترخيص من اسم تجاري ونشاط مزاولة وبيانات أخرى مفيدة لجميع الأطراف.