«الإمارات» تزيد رحلاتها الأسبوعية إلى تورنتو

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» عن تعزيز خدماتها إلى مدينة تورنتو الكندية بإضافة رحلتين منتظمتين أسبوعياً يومي السبت والأحد، ليصبح بذلك عدد رحلات الناقلة إلى كندا خمس رحلات أسبوعية.

واعتباراً من 18 أغسطس 2018، سوف تسير الناقلة الرحلتين الجديدتين باستخدام طائرات الإيرباص A380 بتوزيع الدرجات الثلاث: أجنحة خاصة في الأولى، ومقاعد تتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، ومقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

احتفال

واحتفلت «طيران الإمارات» بمرور 10 سنوات على بدء خدماتها إلى كندا في أكتوبر الماضي، ما عكس التزامها المستمر تجاه هذا السوق. وكانت الناقلة قد سيّرت أولى رحلاتها إلى تورنتو باستخدام طائرات البوينغ 777، وفي عام 2009، بدأت استخدام طائرات الإيرباص A380، ما رفع السعة المقعدية بنسبة 40%. وظل متوسط نسبة الإشغال على هذا الخط 90% في مختلف أوقات العام. وسوف تلبي الرحلتان الجديدتان الطلب القوي من قبل العملاء كما ستزيد السعة المقعدية بنسبة 65%.

وستسهم الرحلتان المذكورتان في تسهيل حركة السفر من تورنتو ومختلف وجهات «طيران الإمارات» الأخرى مع توقف واحد في مقر الناقلة الرئيس في دبي. كما ستدعم صناعة السياحة وتلبي الطلب المتزايد من قبل المسافرين من وجهات تشمل الإمارات والهند وباكستان وإيران وبنغلاديش وجنوب أفريقيا. وسيستفيد المسافرون من كندا من خيارات سفر إضافية إلى وجهات شهيرة مثل دكا وكابول وطهران وكراتشي وحيدر أباد ودلهي ومومباي وبنغالور وجوهانسبرغ.

وتوفر رحلات «طيران الإمارات» إمكانية مواصلة السفر بسلاسة إلى وجهات شهيرة ضمن شبكتها وشبكة فلاي دبي المشتركة وتشمل حائل والدمام والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية والنجف والبصرة وأربيل في العراق والكويت وكولومبو ودار السلام والبحرين.

لا تأشيرات

ولم يعد المواطنون الإماراتيون منذ 5 يونيو يحتاجون إلى تأشيرة لزيارة كندا لفترة قصيرة. وأبرمت الناقلة خلال السنوات الماضية اتفاقيتين لتبادل الرموز مع الناقلتين «ويست جيت» و«ألاسكا إيرلاينز» لإتاحة المجال أمام مسافريها للوصول بسهولة إلى المزيد من المدن الكندية.

وطبقاً لدراسة عن التأثير الاقتصادي، حافظت الإمارات على الصدارة كأكبر سوق لصادرات كندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2005. وفي 2017، وصل حجم هذه الصادرات إلى 1.6 مليار دولار كندي، بنمو 41% مقارنة مع 2007، وباتت تحتل الإمارات المرتبة الرابعة على مستوى العالم ضمن قائمة أكبر المستوردين من كندا. وفي 2017 وحده، تجاوز حجم المبادلات التجارية بين كندا والإمارات 1.79 مليار دولار كندي، بنمو 54% مقارنة مع 2007، الذي شهد قيام «طيران الإمارات» بربط البلدين بخدمة جوية مباشرة لأول مرة.