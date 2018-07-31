منتجات 65 سيدة أعمال في «بازار عيد الأضحى»

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، افتتحت معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، أمس، معرض «بازار عيد الأضحى» الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بفندق الريتز كارلتون أبوظبي.

ويشارك في المعرض 65 عارضة من سيدات الأعمال والمبدعات وصاحبات المشاريع التجارية المتنوعة اللائي يجتمعن لتقديم وعرض أفضل منتجاتهن التجارية المتميزة من الإمارات ودول التعاون في مجالات اهتمام المرأة والعائلة من الملابس والأزياء والعبايات ومستلزمات المكياج والتجميل والإكسسوارات والحقائب والمنتجات الجلدية المختلفة، وكذلك العطور والبخور والطيب وأعمال المشغولات اليدوية المتميزة.

كما يشارك في المعرض العديد من العلامات التجارية المعروفة في الساحة المحلية والخليجية وعدد من المراكز الطبية والتجميلية. كما سيتيح البازار لزواره فرصة حضور ومتابعة العديد من الأنشطة والفعاليات، مثل عروض الأزياء لأهم المصممات المبدعات في الأسواق، وعروض حية مجانية لتعليم فنون عمل المكياج المتخصص.

حملة توعية

حضر حفل افتتاح المعرض الذي يقام ضمن فعاليات حملة التوعية الرابعة لريادة الأعمال تحت شعار «مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي»، ويستمر 3 أيام، مريم محمد الرميثي، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، ودلال القبيسي، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وهدى المطروشي، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وسلمى المهيري، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وشفيقة العامري، المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وأعربت معالي شما المزروعي عن سعادتها بافتتاح هذا المعرض الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ويؤكد دعم سموها لهذا القطاع الاقتصادي المهم، الذي يسهم بشكل مباشر في دعم استراتيجيات الدولة وبرامجها الرامية إلى تشجيع النساء من رائدات الأعمال، اللاتي يمثلن نسبة كبيرة ضمن قطاعات الأعمال في الدولة.

وأشارت إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تولي المشاريع الخاصة بالمرأة وفي شتى المجالات الاهتمام البالغ ،وتحرص سموها على الأخذ بيد ابنة الإمارات نحو الريادة والإبداع والابتكار، مقدمة شكرها وتقديرها إلى سمو «أم الإمارات» لما حققته من إنجازات عالمية يشار لها بالتقدير والإعجاب والاحترام. وأكدت الدور المهم والجهود البارزة التي يبذلها مجلس سيدات أعمال أبوظبي وهيئته التنفيذية في دعم رائدات الأعمال، واحتضان مشاريعهن وابتكاراتهن من خلال تنظيم الحملات الخاصة بهذا المجال.

أهداف

وتهدف حملة التوعية الرابعة لريادة الأعمال إلى الإسهام في تحقيق رؤية ومؤشرات خطة إمارة أبوظبي في الإبداع والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة والتوعية بالثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والتعامل مع الذكاء الاصطناعي وآثاره على مستقبل ريادة الأعمال وتزويد المشاركات بالمهارات اللازمة لبناء المعرفة والثقافة الرقمية والتعامل مع الذكاء الاصطناعي للتمكن من التحول إلى الخدمات والمنتجات الرقمية من خلال حلول متكاملة في منظومة رقمية متميزة.

كما تهدف إلى نشر الوعي حول المجالات والفرص الاستثمارية الجديدة لمواكبة توجه الدولة للثورة الصناعية الرابعة والتطوير المستمر للبنية التحتية والرقمية وتعريف المشاركات بانعكاسات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على طبيعة المنافسة والتسويق وخدمات العملاء ومخاطر عدم مواكبة التحول ورفع الوعي المجتمعي حول خارطة الطريق للتحول لاقتصاد المستقبل من خلال مجالات ونماذج الأعمال الجديدة والمتقدمة وتوعية رائدات وسيدات الأعمال ومبدعات أعضاء مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وتشجيع رائدات وسيدات الأعمال على تبني الأفكار التطويرية والإبداعية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنية.

جهود

يأتي تنظيم حملة التوعية الرابعة لريادة الأعمال استمراراً لجهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي للاستخدام الأمثل للمعارض كأحد أفضل آليات الترويج والتسويق التي تدعم رائدات الأعمال. ويتضمن المعرض العديد من الأنشطة والفعاليات والمنتجات، فضلاً عن كونه فرصة متميزة للتسوق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.