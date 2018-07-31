158 مليار درهم مشروعات الضيافة بدبي في الربع الأول

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

ارتفعت القيمة الإجمالية لمشروعات الضيافة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 43 مليار دولار (158.025 مليار درهم)، مسجلة زيادة بنسبة 6.1 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما ذكرته شركة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في أبحاث ودراسات الإنشاءات في تقرير لها صدر أمس.

وذكرت «بي إن سي» في تقريرها أن حركة الإنشاءات في قطاع الضيافة بدبي حالياً تمضي بأقصى طاقتها، حيث بلغ عدد المشروعات العاملة في هذا القطاع بالإمارة حالياً 356 مشروعاً، منها 17 مشروعاً جديداً أضيفت إلى محفظة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وتجاوزت قيمتها الإجمالية 860 مليون دولار (3.16 مليارات درهم).

وأكدت «بي إن سي نتورك» أن صناعة الضيافة في دبي تنتظر نمواً قوياً هذا العام، في ظل عدد من المنشآت الفندقية المتنوعة كالفنادق، والمنتجعات والشقق الفندقية التي أضيفت إلى محفظة دبي مؤخراً.

وذكر التقرير أن هناك 25 مشروعاً جديداً في قطاع الضيافة بدبي بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مليار دولار في مرحلة طرح المناقصات حالياً، ومن المنتظر إرساء عقود إنشائها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت الشركة قد أصدرت أمس تقريراً عن صناعة الضيافة في دبي قبيل تنظيم معرض «الخمسة الكبار»، والذي يعد أكبر فعالية لصناعة الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت جوسين هيجمانز، مديرة المحافظ في معرض «الخمسة الكبار»: أثبت معرض «إكسبو دبي 2020» أنه محرك شديد الأهمية لقطاعي الضيافة والإنشاءات في الإمارة، حيث أوضح التقرير أن دبي تمضي في مسارها بخطى ثابتة نحو استكمال المشروعات والاستعدادات اللازمة لاستقبال هذا الحدث المشهود.

وأضافت: إن دبي تطور بنيتها التحتية في قطاع الضيافة من منطلق رؤية تهدف لأن تصبح عاصمة السياحة في العالم.