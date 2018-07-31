خبير: دبي نجحت في تطوير منتجاتها السياحية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكد جيرالد لوليس، الرئيس والمدير التنفيذي الأسبق لمجموعة «جميرا» والرئيس السابق للمجلس العالمي للسفر والسياحة، أن عروض السياحة في منطقة الشرق الأوسط باتت على حافة عصر مثير، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دبي مثال لموقع جغرافي طوّر منتجاته السياحية. جاءت تصريحات جيرالد لوليس تعليقاً على معرض الفنادق في دبي والذي تنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر المقبل.

وقال لوليس: «يعتبر معرض الفنادق أحد الأحداث الكبرى لأصحاب ومديري الفنادق، ولا يمكنني أن أتصور السبب الذي قد لا يجعل أي شخص يضع أولوية لحضور فعالياته»، وأضاف: «لا يقتصر هذا الحدث على أصحاب ومديري الفنادق فحسب، وإنما يمتد أيضاً إلى الموردين أو أي شخص مهتم بهذا المجال».

ويمثل معرض الفنادق منتدى رائعاً يجمع بين المعنيين بالمجال والأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة، وهو أمر مهم لجميع جوانب الفنادق، كما يضم الحدث أيضاً منتدى قيادة الضيافة الذي يمنح المديرين العموم في المنطقة فرصة للوقوف على آخر مستجدات السوق، ولكن أيضاً فرصة للأوساط المعنية بالسوق للتعرف إلى هؤلاء المديرين العموم المؤثرين.

وأعرب لوليس عن اعتقاده بأن السفر والسياحة هما قوة للخير وفائدة كبيرة للاقتصاد والمجتمع، ومن الرائع حقاً معرفة ما يحدث، ليس فقط هنا في الإمارات في ظل ما تشهده من تطوير في رأس الخيمة مثلاً، ولكن ما يحدث في السعودية والالتزام الحقيقي بتطوير المملكة كوجهة سياحية ليس فقط للسياحة الدينية، ولكن أيضاً لإظهار ما تقدمه البلاد ككل.

وأضاف: عندما تنظر إلى شتى أنحاء الشرق الأوسط وتتأمل الإمارات بوجه خاص، تجد أن دبي مثال لموقع جغرافي طوّر منتجاته بحق وطوّر نفسه كوجهة سياحية. وأعتقد أن دبي تمتاز بكونها مدينة رائدة من حيث المستجدات التي طرأت على هذه المنطقة.