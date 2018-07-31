موانئ أبوظبي تخرج دفعة قباطنة سفن تجارية

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلنت «موانئ أبوظبي» عن تخريج أول دفعة قباطنة بحريين من برنامج التدريب والتعليم المهني على السفن التجارية، التي لا يتعدى طولها 35 متراً. وأقيمت الدورة بمقر مركز التدريب البحري التابع لموانئ أبوظبي، وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والأكاديمية البحرية الأسترالية، والهيئة الأسترالية للسلامة البحرية.

شارك في الدورة 9 طلاب، واستغرقت الدراسة 37 أسبوعاً، وحصل المشاركون الذين أكملوا كل متطلبات الدورة بنجاح على شهادة قبطان لقيادة السفن التجارية التي لا يتعدى طولها 35 متراً من قبل الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والهيئة الأسترالية للسلامة البحرية.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «تحرص موانئ أبوظبي على المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة ودعم أهداف التوطين التي وضعتها القيادة الرشيدة، حيث تلعب أكاديمية أبوظبي البحرية، التي تعتبر الأولى في المنطقة في تقديم دورات متخصصة، دوراً مهماً في إعداد وتدريب وصقل مهارات المواطنين الإماراتيين الطموحين والمهتمين للعمل في مجال إدارة وصيانة وتسيير السفن في المياه الوطنية والدولية».

ووجه الشكر للشركاء في هذه الدورات للجهود التي قاموا بها في تخريج الدفعة وفق أعلى المعايير والمتطلبات العالمية. ونثمن مساهمة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والأكاديمية البحرية الأسترالية والهيئة الأسترالية للسلامة البحرية للعمل مع موانئ أبوظبي لرفد القطاع بقباطنة قادرين على قيادة وتوجيه السفن باحترافية».