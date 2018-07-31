«تنظيم الاتصالات» تسعى لترسيخ الوعي الأمني

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات محاضرة توعوية لموظفي الهيئة لشرح الحس والوعي الأمني بالتعاون مع برنامج «خدمة الأمين» تحت شعار «كلنا شركاء في أمن الوطن»، انطلاقاً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ونشر الوعي الأمني والوطني بين شرائح المجتمع.

وأكدت المحاضرة أهمية إشراك المواطنين والمقيمين في الحفاظ على أمن المجتمع وتشجيع روح المبادرة الفردية في إيصال المعلومات التي من شأنها وقاية المجتمع من أية اضرار وتوعية الجمهور بأهمية المعلومات وعدم التقليل من شأن أية معلومات أمنية وتعزيز الإحساس الذاتي بالمسؤولية الجماعية.

وتطرق المحاضر جمال العوبد، رئيس قسم تطوير الأداء في خدمة الأمين إلى كيفية تنمية الحس والوعي الأمني .