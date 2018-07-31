مذكرة تفاهم بين الإمارات وإندونيسيا لدعم صناعة الحلال

المصدر: جاكرتا - وام

وقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ولجنة الاعتماد الوطنية بإندونيسيا، مذكرة تفاهم لتسهيل انسيابية حركة التجارة بين البلدين، وتذليل العوائق الفنية وتعزيز التعاون الفني في مجال الاعتماد الحلال.

وقع مذكرة التفاهم من الجانب الإماراتي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ومن الجانب الإندونيسي بامبانج براسيتيا رئيس مجلس إدارة لجنة الاعتماد الوطنية في إندونيسيا بحضور محمد الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية.

وأكد عبد الله المعيني، حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع بلدان العالم، ولدينا مع إندونيسيا تجربة ثرية من التعاون والتنسيق الاقتصادي والاستثماري والتجاري تتماشى مع رؤية قيادتي البلدين الصديقين.

واعتبر أن التعاون بين البلدين من شأنه أن يزيد حجم التجارة الثنائية من خلال تنسيق معايير صناعة الحلال في البلدين، لاسيما أن البيانات الرسمية تشير إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا نحو 3.7 مليارات دولار، ونستهدف وصول الزيادة إلى 5.5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الاهتمام بملف صناعة الحلال من شأنه أن يمثل فرصة جيدة للاستثمار.