محفظة «تريبل» الإلكترونية تضيف خدمات جديدة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «تريبل» الناشئة المختصة بالتقنيات المالية، التي تتخذ من الإمارات مقراً، إضافة خدمات ومزايا جديدة إلى تطبيق محفظتها الإلكترونية المحمولة، المتاح للتنزيل على متجري «غوغل بلاي» و«أبل ستور». وبات بوسع المستخدمين في الإمارات الآن تعبئة الرصيد النقدي لمحافظهم الإلكترونية من «تريبل» حتى 3,000 نقطة تعبئة بجميع أنحاء الإمارات من دون تحمّلهم أية رسوم، ما يمكّن عملاءها من استخدام مجموعة من الخدمات المالية التي تم إطلاقها حديثاً في تطبيقها، مثل تعبئة رصيد الهواتف المحمولة محلياً ودولياً، وإجراء التحويلات بين الأفراد، وسداد قيمة مشتريات التجزئة بطرق آمنة وسريعة.

كما أطلقت «تريبل» برنامج الولاء للتطبيق الذي يكافئ مستخدميه بنقاط قابلة لاستبدالها بقسائم عند المتاجر. وبالإضافة إلى ذلك، تمنح الشركة جميع العملاء فرصة للفوز بجوائز أسبوعية .