«ابتكر في الإمارات» يحصد الجوائز بالولايات المتحدة

المصدر: دبي ـ البيان

واصلت شركة «أفايا» تسليط الضوء على «مؤشر السعادة القائم على البلوك تشين» والذي يحمل شعار «ابتكر في الإمارات» حول العالم. وشاركت «أفايا» في الحفل الذي نظمته مؤسسة «إن بي جي» الأميركية للبحوث والاستشارات التقنية، وجمع عمالقة الشركات التقنية من شتى أنحاء الولايات المتحدة لتكريم أبرز الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات. وخلال النسخة الـ13 من الجوائز، حصد مجدداً «ابتكر في الإمارات» الجائزة الذهبية لأفضل ابتكار لعام 2018 تحت فئة «ذكاء الأعمال وأدوات التحليل».

كانت «أفايا» انطلقت بـ«ابتكر في الإمارات» في أبريل الماضي إلى أضخم محفل للابتكار في العالم والمعني بتسليط الضوء على الاختراعات العصرية والمتمثلة بجوائز إيدسون العالمية 2018. حيث نال ابتكار الإمارات في ذاك الوقت جائزة «إيدسون العالمية» الذهبية لأفضل ابتكار لعام 2018 تحت فئة «منصات التحليل».

وأوضحت الشركة أن سبب ربط هذا الابتكار باسم الإمارات بأن هناك العديد من العوامل التي حفزت وألهمت مهندسيها بأفرع الدولة على تطوير هذه الحلول.

وتم الكشف عن حلول «ابتكر في الإمارات» خلال جيتكس 2017، وتلقى الحل إعجاب العديد من ممثلي الحكومات والمؤسسات في الإمارات والعالم. وتقوم فكرة هذا الابتكار على دمج تقنيات البلوك تشين وتحليل البيانات الضخمة والمعقدة والذكاء الاصطناعي مع مختلف قنوات التفاعل والتواصل الرقمية من أجل جمع ودمج وتحليل بيانات العملاء كتلك الموجودة في مراكز حفظ البيانات، ومراكز الاتصال، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، ومنصات الدردشة.