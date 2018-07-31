هدايا فورية للمتسوقين في «سيتي سنتر ديرة» اليوم

المصدر: دبي - البيان

تتوفر الفرصة اليوم لزوار «سيتي سنتر ديرة» للفوز بجوائز فورية بقيمة 200 درهم، وذلك لمدة يوم واحد. وستتوفر الفرصة بشكل فوري، ودون الحاجة للمشاركة في أي فعاليات أو سحوبات خاصة.

ونظراً للشعبية الكبيرة التي حظيت بها هذه الفعالية خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي، سيحصل أول 1000 زائر وسائح يتسوق لدى أي متجرين من متاجر «سيتي سنتر ديرة» خلال فعالية «التسوق مجاناً يوم الثلاثاء» التي تنظم اليوم، على قيمة مشترياتهم فوراً على شكل بطاقات «هديتي» بقيمة 200 درهم حداً أقصى للجائزة.

ودعا «سيتي سنتر ديرة»، الذي أطلق هذه المبادرة بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال مفاجآت صيف دبي، الزوار إلى القدوم باكراً للاستفادة من العرض والجوائز التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 ألف درهم.