«شروق» و«بيسكس» تطلقان «قطرة» لتعزيز التنمية المستدامة

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، اتفاقاً مشتركاً مع مجموعة «بيسكس»، إحدى أبرز شركات مشاريع تشييد البنى التحتية على صعيد المنطقة، لتنفيذ مشروع تطوير محطة تفريغ ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الصجعة بالشارقة.

ويقضي الاتفاق بإنشاء شركة جديدة تحمل اسم «قطرة» للاستمرار بتطوير البنية التحتية لمياه الصرف الصحي وتوسيعها، بما يتماشى مع رؤية الشارقة وخطتها التنموية، مع ضمان تميز الإدارة وتوفير الخدمات لأصحاب المصلحة والجهات المعنية وفق أعلى المعايير العالمية. ومن المتوقع أن تُمكّن خطط التوسعة الجديدة محطة المعالجة من رفع كمية المياه المعالجة التي تنتجها المحطة، ومضاعفة قدرتها الإنتاجية من 30 مليون لتر إلى 60 مليون لتر من المياه المعالجة يومياً للاستخدام الصناعي.

وقع الاتفاقية مروان السركال، الرئيس التنفيذي لـ«شروق»، وأوليفير كراسون، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيسكس» لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال مروان السركال: لن تقتصر الفوائد المترتبة على تأسيس شركة «قطرة» على بيئة الشارقة فحسب، بل أيضاً على اقتصادها. وتأتي هذه الشراكة لتؤكد أهمية الاستخدام المستدام للمياه، بصفته أبرز أهداف الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص، التي تعزز التزام الشارقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة.

من جهته، قال أوليفير كراسون: يُسعدنا تعزيز علاقتنا مع «شروق» إذ تعد هذه الشراكة استراتيجية في تاريخ عملنا بإمارة الشارقة، الذي يمتد على مدار 40 عاماً. وأضاف: أصبحنا شركاء في مشروع يشمل الابتكار، والتقنية، والبيئة، والاستدامة، والمياه، ويسعدنا المشاركة في تطوير هذا القطاع من أجل الشارقة، من خلال «شروق».