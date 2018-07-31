زيادة الرحلات الجوية بين الإمارات وكندا

المصدر: Ⅶدبي - البيان

اتفقت الإمارات وكندا على تحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين، وزيادة عدد الرحلات بينهما، حيث تسمح الاتفاقية الجديدة لطيران الاتحاد بزيادة رحلاتها الجوية إلى كندا، لتصبح خمس رحلات أسبوعياً بطائرات «بوينج 777B» ولشركة طيران الإمارات بزيادة رحلاتها، لتصبح خمس رحلات أسبوعياً بطائرات «إيرباص A-380» بدلاً عن ثلاث رحلات أسبوعياً لكل منهما، كما نصت الاتفاقية على زيادة رحلات الشحن من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعياً.

وقال معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني: «توصلت الحكومتان إلى هذا الاتفاق بعد الزيارة الأخيرة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكذلك اجتماعنا مع وزير النقل الكندي مارك قارنوا، ويعكس تطور العلاقة بين البلدين، وأن زيادة الرحلات سوف تسهم بشكل كبير في تسهيل السفر ودعم الحركة الاقتصادية بين البلدين، وسوف توفر فرصاً استثمارية جديدة خاصة في ظل الاتفاقيات الاقتصادية، التي وقعت بين البلدين مؤخراً من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة». من جانبه، قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «هذا الاتفاق يعتبر خطوة إيجابية ممتازة نحو تعزيز الربط الجوي بين البلدين.