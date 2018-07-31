مصنع أدوية في جبل علي بـ 147 مليون درهم

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

تبني شركة «ووكهاردت» الهندية للصناعات الدوائية مصنعاً للأدوية في منطقة جبل علي الحرة بتكلفة 40 مليون دولار (147 مليون درهم)، بعد حصولها على الموافقات اللازمة.

وسوف يركز المصنع الجديد على تصنيع الأدوية الجديدة لتصديرها إلى الأسواق العالمية بصفة خاصة، وسينتج مضادات حيوية لمقاومة الميكروبات العنيدة.

وقال مرتضى خوراكيوالا، مدير عام «ووكهاردت»، إن هذه المضادات الحيوية تعمل على مقاومة الميكروبات التي كونت أنظمة مناعة ضد المضادات الحيوية، وبالتالي فإن إنتاج هذا المصنع سوف يفي بحاجات طبية مهمة.

تبلغ مساحة المصنع أكثر من 10 آلاف متر مربع، وهو مصمم ليكتفي ذاتياً في عمليات التصنيع واختبار المنتجات واستقرارها وتداولها وتخزينها. وتسعى ووكهاردت للحصول على تصريح لإنشاء المصنع الجديد، المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عامين.