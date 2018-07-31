إجراء تأديبي ضد أحد طياري «فلاي دبي»

المصدر: Ⅶدبي ـ عمرو عادل

كشفت شركة «فلاي دبي» أمس أن أحد الطيارين لديها معرض لإجراء تأديبي بعد أن جاءت نتيجة اختبار الكحول الخاص به إيجابية قبل أن يقود رحلة في نيبال إلى دبي. وقال ناطق باسم الناقلة في تصريح لــ«البيان الاقتصادي»: اشتبهت فلاي دبي أن قائد الرحلة رقم FZ8018 المتجهة من العاصمة النيبالية كاتماندو إلى دبي كان تحت تأثير الكحول أثناء مناوبته.

وأكد الناطق التزام «فلاي دبي» بالقواعد والقوانين واللوائح فيما يتعلق بتعاطي الكحول وقيامها بإجراء فحوص دورية على جميع أفراد الطاقم، مشيراً إلى أنه التزاماً بهذه السياسة قامت الناقلة بإجراء فحص على الطيار، ليتضح ارتفاع مستويات الكحول في الدم لتتجاوز النسب المقبولة قانونيّاً. لذلك، تم منعه من الطيران فوراً لفقدانه الأهلية.

وأضاف الناطق، إن «فلاي دبي» تحقق في الواقعة وأن الطيار سيواجه إجراء تأديبياً، لافتاً إلى أنه تم إنجاز الترتيبات اللازمة وتمكن المسافرون من استئناف الرحلة إلى دبي في أسرع وقت ممكن. وقدمت «فلاي دبي» اعتذاراً للمسافرين عن أي إزعاج تسبب فيه هذا التأخير، مؤكدة أن سلامة ركابها وطاقمها أهم أولوياتها.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها تتعاون مع «فلاي دبي» في إجراء التحقيق. وقال ناطق باسم الهيئة لرويترز إن القانون يقضي بأن أي عضو في طاقم طائرة تكون نتيجة فحص مستوى الكحول في دمه إيجابية أثناء العمل يكون معرضاً لفقدان رخصته نهائياً. وأضاف الناطق: تتعامل الهيئة بجدية بالغة مع سلامة وأمن الركاب لذا فإنها تطبق سياسة من عدم التساهل مع هؤلاء الذين يخرقون الأنظمة في جميع شركات الطيران الوطنية.