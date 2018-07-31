ارتفاع إشغالات «فيرست سنترال هوتيل سويتس» بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

سجل فندق «فيرست سنترال هوتيل سويتس» نمواً قوياً بمتوسط نسبة إشغال بلغت 81% خلال النصف الأول من العام الجاري، كما حقق نسبة إشغال بلغت 3% أعلى مقارنة بمتوسط نسبة إشغال مجموعته التنافسية.

وقال وائل البهي، مدير عام «فيرست سنترال هوتيل سويتس»: «كان فندقنا أحد أفضل الفنادق أداءً في منطقة البرشاء هايتس التي تتسم بقدر عال من التنافسية. ونحن فخورون بإنجازاتنا، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار ظروف السوق الصعبة. ومنذ البدء كانت استراتيجيتنا تتمثل في دفع عجلة الأعمال التجارية في جميع قطاعات الصناعة الفندقية التي تستهدف رجال الأعمال والإقامات طويلة الأمد والترفيه والتجارة الإلكترونية والمسافر المستقل الحر، الأمر الذي أتاح لنا المحافظة على ثبات أرقام مبيعاتنا».

وتبعث الفترة المتبقية من العام الجاري نفس القدر من التفاؤل للفندق، إذ يعزو وائل البهي هذا النجاح في الأساس إلى الجاذبية التي تتمتع بها إمارة دبي وما تمتلكه وتقدمه من بنى تحتية ومعالم جذب ذات طراز عالمي. وقال: «تعتبر دبي وجهة الأحلام لأولئك الذين يسعون إلى قضاء أوقاتهم في أجواء مشمسة والاستمتاع على الشاطئ والبحر والتسوق في بيئة آمنة. كما أن الإمارة تستقطب المسافرين من رجال الأعمال بفضل ما تمتلكه من شبكات خطوط طيران عالمية مريحة وواسعة، علاوة على ما توفره من مرافق أعمال لا تضاهى وخدمات اتصالات استثنائية».

ويضم الفندق بموقعه الرائع على مقربة من مراكز الأعمال والترفيه الرئيسة في الإمارة 524 شقة عصرية وفسيحة تعتبر مثالية للإقامة طويلة الأمد، وجميعها مزودة بأحدث التجهيزات وتتميز بأجوائها المريحة.