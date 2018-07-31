«دارك ماتر» تنظّم جلسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة «أجيال لإدارة المواهب» التابعة لشركة دارك ماتر، عن انطلاق دورتها الصيفية «AI4Youth» في «أكاديمية جيمس ويلينغتون الخيل»، بالتعاون مع «مجموعة جيمس للتعليم»، والتي ستضم سلسلة من الجلسات المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال سعيد باسويدان المدير التنفيذي لمؤسسة أجيال لإدارة المواهب: يتمثّل التزامنا في صقل مهارات وتعزيز معرفة الجيل القادم من قادة الغد في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في ترجمة أهداف رؤية الإمارات. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع المؤسسات التعليمية المرموقة مثل مجموعة جيمس ستدعمنا بمزيد من الفرص ضمن مساعينا الرامية إلى رصد المواهب المتميّزة التي تمتلك قدرات استثنائية ستؤمّن لها النجاح خلال مسيرتها نحو المستقبل، لاسيّما في مجال الذكاء الاصطناعي.