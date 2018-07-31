وزارة الطاقة تُحذر من رسائل وهمية للتوظيف

المصدر: Ⅶأبوظبي –رامي سميح

حذرت وزارة الطاقة والصناعة من قيام عدد من الأشخاص المجهولين بإرسال رسائل إلكترونية وهمية للتوظيف والتدريب، تزعم أنها صادرة عن الوزارة أو ذات صلة بها، مشيرة إلى أن هذه الرسائل تطلب معلومات مفصلة أو أموالاً من الأفراد والشركات كرسوم ومبالغ مالية، بهدف الحصول على عقود عمل أو الاستثمار أو إتمام عملية التوظيف أو التدريب.

وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أمس، أن هذه الرسائل قد تحمل في بعض الأحيان شعار وزارة الطاقة والصناعة، ويتم إرسالها من بريد إلكتروني أو تشير إلى بريد إلكتروني تم إنشاؤه ليبدو وكأنه صادر عن وزارة الطاقة والصناعة أو أحد موظفيها.

ونوهت بأن جميع الوظائف الشاغرة لديها يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لا تفوض ولا تخول، وبشكل مطلق، أياً من الاستشاريين أو الوكالات أو المنظمات المعنية بالتوظيف التي قد تدعي تحصيل رسوم توظيف بالنيابة عنها سواءً من خلال مواقع الإنترنت، أو عبر البريد الإلكتروني.