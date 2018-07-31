غرفة الشارقة تبحث العلاقات التجارية مع بيلاروسيا

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من جمهورية بيلاروسيا مجالات التعاون الاقتصادي بين الشارقة وبيلاروسيا وسبل تعزيز العلاقات التجارية وفرص الاستثمار المتبادل بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وناقش محمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، مع ايغور بونداريف رئيس القسم التجاري لسفارة بيلاروسيا لدى الدولة، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق بين الغرفة والقسم التجاري في سفارة بيلاروسيا بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين ومع إمارة الشارقة على وجه الخصوص.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة الشارقة أخيراً، بحضور الشيخة عزة بنت أحمد القاسمي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز إكسبو الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، على تشكيل وفد رسمي من الغرفة يضم ممثلي مجتمع الأعمال المحلي لزيارة بيلاروسيا خلال العام المقبل للتعرف عن قرب إلى فرص الاستثمار المتاحة في بيلاروسيا ومجالات التعاون الاقتصادي.

واستعرض محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، مقومات ومزايا الاستثمار في الشارقة والمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارة كمركز اقتصادي بارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً حرص الغرفة على دفع العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وبيلاروسيا إلى الأمام وبناء الشراكات التجارية بين مجتمعي الأعمال من البلدين.

من جانبه، أعرب ايغور بونداريف رئيس القسم التجاري لسفارة بيلاروسيا لدى الدولة، عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بيلاروسيا والشارقة في إطار العلاقات المتنامية مع الإمارات، والرغبة بتنمية مجالات التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل بين مجتمعي الأعمال في بيلاروسيا والشارقة والاستفادة من المقومات المتاحة لدى الجانبين.