« فوربس» الأميركية: دبي تترجم رؤية محمد بن راشد بتبني الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ـ البيان

قالت مجلة فوربس الأميركية إن دبي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتبني التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع ورفع كفاءة الأداء الحكومي، باحتضان وتبني الذكاء الاصطناعي وارتداء حلته من أجل الاستفادة الكاملة منه، وسوف تبدأ بتنفيذ استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021.

وتنص تلك الاستراتيجية على أن يتم تحويل 50% من العمليات والخدمات الحكومية عن طريق تقنية «بلوك تشين» خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسوف يساهم ذلك في توفير 3 مليارات دولار، وأكثر من 380 مليون وثيقة حكومية مطبوعة و77 مليون ساعة عمل سنوياً.

وأضافت المجلة إن الإمارات تضع الذكاء الاصطناعي في مقدمة مخططاتها الاستراتيجية وهي في موقف يمكنها من إيجاد جيل جديد من النماذج الاجتماعية التي تنأى عن الانقسام الثقافي وتؤسس لشباب يعتمدون على التعاون.

وتترجم دبي الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من خلال ثلاثة محاور: هي رفع الكفاءة الحكومية والإبداع الصناعي والفكر القيادي على المستويين المحلي والدولي.

وسوف تكون دبي رائدة في مجال تقنية بلوك تشين بنشر استخدامها في المدينة عبر عدة قطاعات تشمل الطاقة والنقل والسياحة والصحة والتعليم والتوظيف والتنمية الاقتصادية والأمان والعدل والخدمات الاجتماعية وأعمال البلدية والأحياء الذكية.