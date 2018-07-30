دبي تعزز تنافسيتها بحوافز جديدة وتزيد فعاليات الأعمال 29 %

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

عززت دبي تنافسيتها عبر طرح حزمة حوافز جديدة لتأسيس الأعمال، حيث قررت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» خفض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة تصل إلى 65%.

وقامت دافزا بمراجعة رسوم التسجيل والترخيص والتأشيرات للمستثمرين الجدد، حيث خفضت رسوم التسجيل بنسبة 65%، والترخيص بنسبة 33%، ورسوم تأشيرات الموظفين بنسبة 20%، ورسوم إصدار بطاقة منشأة بنسبة 17%، إضافة إلى إعفاء رسوم إصدار عقد التأسيس والتصديق على قرار تشكيل مجلس الإدارة والتفويض. وتشمل الحوافز الجديدة تسهيل عملية حصول المستثمرين الجدد على رخصة التجارة العامة، من خلال خفض رأس المال من مليون درهم إلى 500 ألف درهم.

وفي سياق ذي صلة، أعلن مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات والتابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من 2018، حيث فازت المدينة بـ125 عرضاً لاستضافة فعاليات ومؤتمرات للأعمال، بزيادة نسبتها 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تشمل مؤتمرات واجتماعات وبرامج تحفيزية من مختلف أنحاء العالم.