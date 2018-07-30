17 يختاً فاخراً ترسو على سواحل الإمارات

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

احتلت دولة الإمارات المركز الـ12 عالمياً في عدد اليخوت الفاخرة التي رست على شواطئها خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 27 يوليو الجاري، وذلك وفقاً لبيانات تتبع مواقع اليخوت الفاخرة حول العالم، والتي تصدرها وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بصفة أسبوعية.

وبلغ عدد اليخوت الفاخرة الراسية في نطاق ميلين من سواحل الدولة 17 يختاً، وهو نفس العدد الذي سجلته الدولة وفقاً لبيانات «بلومبيرغ» الصادرة عن الأسبوع الماضي.

وقد احتلت إيطاليا المركز الأول على قائمة «بلومبيرغ» خلال نفس الفترة، حيث استضافت شواطئها 199 يختاً. وجاءت فرنسا في المركز الثاني برصيد 147 يختاً على شواطئها. فيما كان المركز الثالث من نصيب الولايات المتحدة برصيد 143 يختاً.