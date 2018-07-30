«مالية عجمان» تطلع على أفضل ممارسات العمل الحكومي

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

نظمت دائرة المالية في عجمان، زيارات إلى عدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي من بينها المسرعات الحكومية ومركز الإمارات للشباب ومنصة دبي X 10 ومتحف المستقبل والمركز النموذجي للخدمات الحكومية. وتندرج الزيارة في إطار جهود دائرة المالية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الجهات الحكومية وتبادل الخبرات والاستفادة منها لدعم وتشجيع الموظفين وحثهم على المساهمة بطاقاتهم لتعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء به، بما يسهم في تحقيق رؤية حكومة عجمان 2021، من خلال الاطلاع على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في بيئات العمل الحكومي في مجال تصميم وتقديم وتطوير الخدمات المبنية على أسس الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات.

وقال محمد جاسم مدير مكتب الاستراتيجية والتميز إن الزيارات تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في العمل الحكومي، كما أنها تسهم في تزويد موظفي الدائرة بخبرات تمكنهم من تطوير مهاراتهم الوظيفية، بما يحقق الارتقاء بعمل الدائرة ومواصلة التميز في أدائها، والذي يعتمد بشكل رئيس على الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب وقدراتهم.

واطلع الوفد خلال زيارته للمسرعات الحكومية على أهم منهجيات الإدارة والسبل المبتكرة التي تتبناها فرق المسرعات الحكومية، بهدف تقليص المدة المطلوبة لإتمام المهام والإنجاز ونقل الخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة بصفتها منصة مبتكرة للعمل المشترك لضمان تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. كما تعرف إلى مختلف اهتمامات جيل الشباب وتطلعاتهم المستقبلية خلال زيارته لمركز الإمارات للشباب اطلع فيها على الأقسام التي تجسد الرؤى المستقبلية للشباب. واطلع الوفد خلال زيارة المركز النموذجي للخدمات الحكومية على تجربة دمج وتكامل الخدمات الحكومية، وتعرف إلى الجهات الحكومية المشاركة وأهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسهّل في تقديم خدمات غير مسبوقة للمتعاملين من خلال تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية الحيوية من دول مختلفة.