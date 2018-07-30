8 % نمو الأرباح النصفية لـ«إعمار مولز» إلى 1.1 مليار

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أعلنت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة التي تمتلك «إعمار العقارية حصة الأغلبية فيها، تحقيق نمو بنسبة 8% بصافي الأرباح خلال النصف الأول (يناير إلى يونيو) من عام 2018 ليبلغ 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، مقارنة بصافي أرباح النصف الأول من عام 2017 والبالغ 1.02 مليار درهم (278 مليون دولار).

وحققت الشركة في النصف الأول إيرادات بلغت 2.1 مليار درهم (573 مليون دولار)، بنمو نسبته 29 % مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2017 والتي بلغت 1.62 مليار درهم (442 مليون دولار).

وخلال الربع الثاني (أبريل إلى يونيو)، حققت «إعمار مولز» صافي أرباح بقيمة 554 مليون درهم (151 مليون دولار)، بنمو نسبته 15% مقارنة بصافي أرباح الربع الثاني من عام 2017 والذي بلغ 482 مليون درهم (131 مليون دولار).

ووصلت إيرادات الربع الثاني من عام 2018 إلى 1.06 مليار درهم (290 مليون دولار)، بنمو نسبته 35% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2017 والتي بلغت 788 مليون درهم (215 مليون دولار).

وبما يعكس تركيز الشركة على تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين، أعلنت «إعمار مولز» هذه السنة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار)، أي ما يعادل 10% من رأس مال أسهم الشركة، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وافتتحت «إعمار مولز» توسعة منطقة الأزياء «فاشن أفنيو» في «دبي مول» والتي أضافت أكثر من 150 علامة تجارية عالمية في مجال الموضة، إضافة إلى افتتاح «سوق الينابيع»، وجهة التسوق والترفيه العائلية التي تضم خيارات ترفيهية متنوعة والتي تضيف 850 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، ليصل إجمالي المساحات التجارية المخصصة للتأجير لدى «إعمار مولز» في دبي إلى أكثر من 6.7 ملايين قدم مربعة. وواصلت وجهات «إعمار مولز» تحقيق معدلات عالية لإشغال الأصول بلغ 93% خلال النصف الأول من عام 2018.

67 مليون زائر

واستقبلت وجهات «إعمار مولز» ـ التي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس» ومراكز التسوق في المجمعات السكنية 67 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2018، بنمو نسبته 3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ورسخ «دبي مول» مكانته كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم مع استقباله 40 مليون زائر خلال النصف الأول من العام، بفضل ما يقدمه من أنشطة وفعاليات متنوعة على مدار السنة، بما في ذلك الاحتفال بالعام الصيني الجديد، حيث اجتذبت هذه الأنشطة الآلاف من السياح الصينيين.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: أثبتت إعمار مولز خلال فترة زمنية قصيرة قدرتها على تطوير وجهات تجارية عالمية المستوى تلاقي تطلعات سكان الإمارات وزوارها القادمين من كافة أنحاء العالم، على حد سواء.

ونعمل في المرحلة الراهنة على الارتقاء بالشركة نحو مرحلة جديدة من النمو، يزداد فيها التركيز على استراتيجيات قنوات التسويق المتعددة (أومني تشانل)، بالتزامن مع تطوير وجهات جديدة ترسم الملامح المستقبلية لقطاع تجارة التجزئة، وتنسجم مع احتياجات الجيل الجديد من العملاء معتمدة أحدث التطورات التقنية، لتكون ملتقيات اجتماعية مميزة في بيئات عصرية حديثة تواكب أفضل الابتكارات في عالم التكنولوجيا».

وتتضمن الوجهات التجارية التي تطورها «إعمار» منطقة جديدة في «خور دبي» الممتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة بجوار الخور التاريخي للمدينة، وعلى مقربة من محمية رأس الخور للحياة الفطرية. كما تواصل الشركة أيضاً تطوير «دبي هيلز مول» في «دبي هيلز استيت»، حيث يستمر العمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد. سيضم «دبي هيلز مول» نحو مليوني قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، تشمل أكثر من 650 منفذاً تجارياً بما في ذلك متاجر الموضة والمطاعم والمقاهي وغيرها.

كما سيضم «دبي هيلز مول» أربعة مراكز ترفيهية عائلية ومجمعاً لدور العرض السينمائي ومرافق أخرى تتضمن متجر هايبر ماركت وسبعة متاجر رئيسية كبرى، بالإضافة إلى مواقف السيارات المجهزة لاستيعاب أكثر من 7 آلاف مركبة. وباشرت «إعمار مولز» بالفعل عمليات توسعة «دبي مول» عبر المنطقة المجاورة لبوليفارد محمد بن راشد لتكون صلة الوصل إلى البوليفارد من جهة ومشاريع التوسعة في «فاونتن فيوز» وزعبيل من جهة ثانية.

نمشي

بما يعكس نجاح استراتيجية «إعمار مولز» في استثمار المنصات التقنية في قطاع تجارة التجزئة، حققت «نمشي»، التي استحوذت عليها «إعمار مولز» في أغسطس 2017، مبيعات عبر الإنترنت بقيمة 384 مليون درهم (105 ملايين دولار) خلال النصف الأول من عام 2018، بنمو نسبته 22 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.