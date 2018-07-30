60.6 ملياراً مبيعات الأراضي بدبي في 7 أشهر

المصدر: Ⅶدبي - مشرق علي حيدر

تشهد مناطق دبي تنافساً بين تجار الأراضي وشركات التطوير العقاري على شراء عشرات ملايين الأمتار المربعة بهدف تشييد مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين السكني والفندقي والترفيه، حيث سجل سوق الأراضي في مختلف مناطق الإمارة أكثر من 60.6 مليار درهم خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري.

وطبقاً لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي كانت حصة المناطق التي لا يقل حجم الصفقات فيها عن مليار درهم 17 منطقة هي (المركاض وحدائق الشيخ محمد بن راشد ونخلة جميرا ووادي الصفا 4 والبرشاء الأولى والبرشاء جنوب الرابعة والمركز التجاري الأولى والوصل والخليج التجاري وجبل علي الصناعية الأولى وسيح شعيب 1 ومرسى دبي واليلايس 2 والثنية الرابعة والصفوح الثانية والنهدة الأولى وند حصة).

ورصد «البيان الاقتصادي» أكثر 10 مناطق اجتذبت تجار الأراضي ودفعتهم إلى ضخ مليارات الدراهم للفوز بقطع أراض تجارية فيها. وتصدرت منطقة المركاض (حيث تقع مشاريع ميدان) قائمة الأعلى بيعاً لجهة المبلغ الإجمالي بعدما حصدت 4 مليارات درهم ثمناً لقطعتي أرض تلتها بالمرتبة الثانية منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 18 صفقة بإجمالي تجاوز 3.3 مليارات ثم جاءت منطقة نخلة جميرا بالمنطقة الثالثة بـ 48 صفقة بيع أراض تجارية بقيمة تجاوزت 2.8 مليار درهم.

وحلت منطقة وادي الصفا 4 بالمرتبة الرابعة بعدما شهدت 19 صفقة بيع بمبلغ تجاوز 2.7 مليار درهم تلتها بالمرتبة الخامسة منطقة البرشاء الأولى بـ 33 صفقة بيع بمبلغ تجاوز ملياري درهم ثم بالمرتبة السادسة منطقة البرشاء جنوب الرابعة بـ 56 صفقة بمبلغ تجاوز 1.6 مليار درهم.

وجاءت منطقة المركز التجاري الأولى في المرتبة السابعة ببيع 3 قطع أراض تجارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم، تلتها بالمرتبة الثامنة منطقة الوصل بـ 11 صفقة أرض تجارية تجاوزت قيمتها 1.5 مليار أيضاً وبالمرتبة التاسعة حلت منطقة الخليج التجاري بـ 16 صفقة بـ 1.5 مليار درهم أما المنطقة العاشرة فكانت سيح شعيب الأولى بـ 11 صفقة بمبلغ مليار درهم.