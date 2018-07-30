85 % زيادة أعمال «كلير تريب» الشرق الأوسط في الربع الثاني

المصدر: دبي- البيان

سجلت شركة «كلير تريب» لحجوزات السفر عبر الهاتف المتحرك والإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، أكبر عدد من الحجوزات على الإطلاق خلال فترة الثلاثة أشهر من أبريل إلى يونيو، حيث شهد الربع الثاني من العام الجاري زيادة بنسبة 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في حجم الأعمال، الأمر الذي يعزى إلى النمو الاستثنائي الذي حققته الشركة في منطقة الخليج العربي، وفي الحجوزات عبر الهاتف المتحرك.

وأوضحت الشركة، أنه بالنسبة لنشاطها في الإمارات فقد كان أعلى معدلات النمو من نصيب الحجوزات إلى باكستان، حيث بلغ معدل نمو الحجوزات من دبي إلى إسلام أباد 218%، وإلى لاهور 204%، وكراتشي بمعدل 182%. وكانت «كلير تريب» قد عززت حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال عملية الدمج الأخيرة لشركة «فلاي إن»، والتي تمكنت من خلالها من توسيع قاعدة عملائها.

وتستفيد الشركتان بعد تضافر جهودهما من خفض التكاليف، وتصل بذلك الحصة السوقية للشركتين إلى ما يزيد على 60% في الشرق الأوسط، مع حجم مبيعات سنوي يبلغ 2.2 مليار درهم في المنطقة.